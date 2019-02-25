В Украине почти на треть выросли капитальные инвестиции

Капитальные инвестиции в экономику Украины в 2018 году увеличились на 27,5% по сравнению с 2017 годом. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В 2018 году в экономику Украины было привлечено 526,3 млрд грн капитальных инвестиций, что на 27,5% больше, чем в 2017 году.
Наибольшую долю этой суммы (71,3%) составили собственные средства предприятий и организаций; на государственный и местные бюджеты приходится 12,7% от общего количества капитальных инвестиций в 2018 году, на банковские кредиты и прочие займы — 6,7%, средства населения на строительство жилья составили 6,4% от общей суммы капитальных инвестиций в прошлом году, средства иностранных инвесторов — 0,3%. На остальные источники приходится 2,6% капитальных инвестиций.
В машины, оборудование и инвентарь было инвестировано около 174,2 млрд грн, в инженерные сооружения — 102,2 млрд грн, в нежилые здания — 77,4 млрд грн (в жилые — 53,2 млрд грн), в транспортные средства — 63,8 млрд грн.
Лидером по привлечению капитальных инвестиций среди отраслей украинской экономики была промышленность, к которой в прошлом году поступило 179,7 млрд грн. На втором месте — сельское хозяйство (64,9 млрд грн капитальных инвестиций), на третьем — строительство (51,9 млрд грн).
Напомним, что в 2017 году в экономику Украины было привлечено 412,8 млрд грн капитальных инвестиций, что на 26,6% больше, чем в 2016 году.
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