Законопроект изменений в Конституцию по децентрализации внесут в Раду до 20 марта

Новый законопроект об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации планируется внести в Верховную Раду в конце марта 2020 года, заявил народный депутат фракции «Слуга народа» и член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Виталий Безгин.
«Сейчас стартует публичное обсуждение, после него у нас будет два тура регионального обсуждения — это две недели. Также у нас будут отдельные консультации на уровне Совета Европы с 11 по 14 марта. После этого состоится финальное согласование уже на большом мероприятии в Киеве и в конце марта мы можем ожидать соответствующее внесение», — заявил Безгин на брифинге по итогам первой панельной дискуссии по реформе децентрализации в Киеве во вторник, передает Интерафакс-Украина.
Депутат добавил, что очень важным является принятие этого законопроекта до местных выборов в октябре 2020 года, чтобы вся страна начала жить согласно одному административно-территориальному устройству.
«У нас есть промежуток в начале четвертой сессии — с 2 по 5 сентября, когда мы планируем выходить на голосование в 300 голосов и будем надеяться, что этот инклюзивный формат будет способствовать голосованию всех фракций и групп за изменения в Конституцию», — считает член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства.
Согласно презентации, которая была продемонстрирована участникам Общественного хаба «Через консенсус — к изменениям в Конституцию Украины о децентрализации», внесение законопроекта планируется осуществить до 20 марта. Направить на вывод в Конституционный суд документ планируют до 2 апреля.
Принятие законопроекта об изменениях в Основной закон в первом чтении организаторы дискуссии ожидаюь до 7 августа, а до 5 сентября планируют одобрить документ конституционным большинством.
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