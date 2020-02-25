Украина официально заявила о невозможности поставлять воду в Крым

Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым. Возобновление водоснабжения возможно только после восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью liga.net.

«Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя», — заяви Данилов.

Он также отметил, что не знает, почему глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сделал заявление о возможности возобновления водоснабжения в Крым в обмен на уступки президента РФ Путина на Донбассе.

Напомним, 11 февраля глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой» заявил, что допускает возможность пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Путина относительно Донбасса.