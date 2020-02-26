В Украине обнаружили несуществующий фиктивный банк

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупреждает о деятельности несуществующего «Украинского народного банка», который называет себя «инвестиционным проектом».
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Отмечается, что в сети интернет и соцсетях Комиссия обнаружила предложение инвестировать в акции фиктивного «банка».
Как подчеркивают в Нацкомиссии по ценным бумагам, в Госреестре банков, который ведет НБУ и содержащий информацию о госрегистрации всех банков, отсутствует информация об «Украинском народном банке».
В Госреестре выпусков ценных бумаг, который ведет НКЦБФР, также отсутствует информация о регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.
«НКЦБФР считает, что информация, размещенная по ссылке https://unb.name, является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими средств из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности.
Информация о потенциально противоправной деятельности на территории страны направлена в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
«При попытке приобрести акции данного проекта через его веб-сайт, пользователю предлагаются три варианта оплаты за акции: Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюте Bitcoin.
Функция оплаты банковской картой якобы предусмотрена, но не работает. Доступные пользователю варианты оплаты являются электронными кошельками, платежи по которым практически невозможно отследить и установить, куда были переведены средства клиента», — отметили в Комиссии.
На сайте проекта отсутствует какая-либо правовая информация по юрлицу и основания предоставления им инвестиционных услуг.
В личном кабинете пользователя есть ссылки на такие разделы, как «Документы», «Контакты компании», «Условия пользования», «Политика конфиденциальности», но все они не работают.
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