В Украине обнаружили несуществующий фиктивный банк

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупреждает о деятельности несуществующего «Украинского народного банка», который называет себя «инвестиционным проектом».

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, что в сети интернет и соцсетях Комиссия обнаружила предложение инвестировать в акции фиктивного «банка».

Как подчеркивают в Нацкомиссии по ценным бумагам, в Госреестре банков, который ведет НБУ и содержащий информацию о госрегистрации всех банков, отсутствует информация об «Украинском народном банке».

В Госреестре выпусков ценных бумаг, который ведет НКЦБФР, также отсутствует информация о регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.

«НКЦБФР считает, что информация, размещенная по ссылке https://unb.name, является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими средств из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности.

Информация о потенциально противоправной деятельности на территории страны направлена в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

«При попытке приобрести акции данного проекта через его веб-сайт, пользователю предлагаются три варианта оплаты за акции: Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюте Bitcoin.

Функция оплаты банковской картой якобы предусмотрена, но не работает. Доступные пользователю варианты оплаты являются электронными кошельками, платежи по которым практически невозможно отследить и установить, куда были переведены средства клиента», — отметили в Комиссии.

На сайте проекта отсутствует какая-либо правовая информация по юрлицу и основания предоставления им инвестиционных услуг.

В личном кабинете пользователя есть ссылки на такие разделы, как «Документы», «Контакты компании», «Условия пользования», «Политика конфиденциальности», но все они не работают.