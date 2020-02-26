В Кремле заявили, что не приглашали Зеленского на 75-летие Победы

Москва пока не направляла приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на празднование 75-летия Победы, но рассылка еще продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать. Нужно будет уточнять», — сказал Песков в ответ на вопрос СМИ, планирует ли Москва приглашать Зеленского на празднование 75-летия Победы в Москве и почему этот процесс затягивается.

Напомним, вчера стало известно, что Российская Федерация не направляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года. Об этом сообщили журналистам в Офисе президента.