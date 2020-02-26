Суд не стал рассматривать апелляции адвокатов Порошенко на постановление о принудительном приводе на допрос

Киевский апелляционный суд не принял к рассмотрению жалобы адвокатов пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на решение о принудительном приводе его на допрос в Государственное бюро расследований, сообщила агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

«Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по данным жалобам, так как постановление не подлежит обжалованию», — сказала Геведзе.

Ранее в сети появились скан-копии решений Печерского районного суда Киева о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР, расположенный в Киеве по ул.Петлюры, 15. В частности, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский опубликовал на своем телеграм-канале в пятницу скан-копии двух таких документов.

Согласно первому, следственная судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова определила удовлетворить ходатайство следователя и осуществить привод Порошенко на допрос в кабинет № 323а ГБР на 14:00 28 февраля 2020 года. Согласно второму, следственный судья того же суда Сергей Вовк постановил удовлетворить ходатайство следователя и осуществить привод Порошенко на допрос в кабинет № 323 в ГБР на 14:00 6 марта 2020 года.

Исполнение вышеуказанных определения и постановления о приводе поручено соответствующим подразделениям органов Национальной полиции. Обжалованию они не подлежат.