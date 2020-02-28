За последние 6 месяцев индекс настроений малого и среднего бизнеса улучшился с 2,7 до 3 баллов из 5 возможных.
Об этом сообщили в Европейской бизнес ассоциации на презентации исследования.
В опросе приняло участие 639 предпринимателей малого и среднего бизнеса.
40% предпринимателей довольны текущим положением дел в бизнесе (31,4% в прошлом году), 29,2% недовольны (38,4% в прошлом году).
58,7% ожидают улучшения состояния дел в бизнесе в течение 6 месяцев, из них 56,6% планируют нанимать новых работников, 61,2% планируют увеличить размер заработной платы, а 68,6% планируют увеличить инвестиции в свой бизнес.
Факторами, которые мешают развитию бизнеса остаются уровень налоговой нагрузки (49,6%), коррупция (46%) и сложность администрирования налогов (31,4%).
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