Порошенко провел на допросе шесть часов

Государственное бюро расследований завершило допрос бывшего президента страны Петра Порошенко, который явился по делу о вмешательстве в деятельность судов. Он продолжался шесть часов.

«Сегодня у нас было два допроса по двум делам», — сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков в эфире телеканала «Прямой».

Ранее следователи Госбюро подали в прокуратуру ходатайство о принудительном приводе на допрос экс-президента, однако в пятницу утром он явился добровольно.

Последний раз Порошенко был на допросе в ГБР в конце января. Тогда его допрашивали около четырех часов по делу о возможной государственной измене при подписании минских соглашений.