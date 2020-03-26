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МВФ и Всемирный банк призывают G20 отложить взыскание долгов с беднейших стран

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МВФ и Всемирный банк призывают G20 отложить взыскание долгов с беднейших стран

Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) призвали страны Большой двадцатки (G20) приостановить взимание долгов с наиболее бедных стран мира.

Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

«Вспышка коронавируса, вероятно, может иметь серьезные экономические и социальные последствия для беднейших стран, где проживает четверть населения мира и две трети населения мира, живущих в условиях крайней бедности... Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) призывают приостановить взимание долгов с таких стран в соответствии с двусторонними кредитными соглашениями», — отмечается в заявлении.

По мнению представителей организаций, это поможет решить неотложные проблемы ликвидности таких стран, вызванные вспышкой коронавируса. Также это даст время для оценки влияния кризиса и потребностей в финансировании для каждой страны.

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Кроме того, Всемирный банк и МВФ призвали страны G20 определить перечень стран, имеющих неблагоприятную долговую ситуацию и внести предложения по смягчению долговой нагрузки.

Всемирный банк и МВФ верят, что сейчас крайне важно обеспечить помощь развивающимся странам, и дать мощный сигнал финансовым рынкам.

госдолг, МВФ, коронавирус
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