С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта граждане Украины смогут посещать РФ исключительно по заграничным паспортам. Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
«С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу из Украины в РФ на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении. Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 105 », - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе объяснили, что граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам.
Гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, Государственная пограничная служба рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля.
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