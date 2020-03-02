Кабмин централизует закупки министерств и ведомств

С марта все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.
«Мы запустили важную реформу, которая должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. С этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно», — написал он в Facebook.
По его мнению это позволит сделать процесс более эффективным. Закупками будут заниматься меньшее количество людей, но более профессиональных (потому что это будет их прямая специализация).
Также он написал о том, что будет внедрено периодическое тестирование на полиграфе людей, которые принимают решения о закупках.
«По моему опыту в бизнесе, полиграф — очень действенный инструмент против откатов», — заявил Дубилет.
Отмечается, что государственные органы будут выступать «единым фронтом» в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках.
В планах перевести до конца года почти все закупки через единый центр и присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.
«Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация должна также привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также снизиться коррупция», — убежден чиновник.
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