Подготовка к Олимпийским играм в Токио идет по плану

Подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио проходит по плану. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

В понедельник британское издание Daily Mail сообщило, что Олимпиада может пройти без зрителей из-за коронавируса, а болельщики смогут увидеть соревнования только по телевидению.

«Подготовка к Олимпийским играм продолжается по плану. Контрмеры против инфекционных болезней составляют важнейшую часть общего плана для организации безопасных и защищенных Игр, — говорится в сообщении. — Оргкомитет „Токио-2020“ продолжит сотрудничать со всеми соответствующими организациями, которые внимательно следят за любыми случаями инфекционных заболеваний, и рассмотрит любые меры, которые могут потребоваться, со всеми заинтересованными организациями».

«МОК находится в контакте со Всемирной организацией здравоохранения и со своими медицинскими экспертами. У нас есть полная уверенность, что соответствующие органы, в частности, в Японии и Китае, примут необходимые меры по исправлению ситуации», — добавили в пресс-службе.

Игры 2020 года должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.