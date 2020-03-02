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Украина будет вынуждена заплатить китайской компании сотни миллионов долларов

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Украина будет вынуждена заплатить китайской компании сотни миллионов долларов

Самый большой государственный зернотрейдер, «Государственная продовольственно-зерновая корпорация», проиграла судебный спор в 4 миллиона долларов китайской компании ССЕС в международном арбитражном суде при GAFTA (Международная ассоциация торговли зерном и кормами, Grain and Feed Trade Association).

Об этом в интервью Экономической правде сообщил и.о. главы правления Саймон Чернявский.

«К сожалению, корпорация заняла пассивную позицию в судебном споре, и уже проиграла первое решение на 4 миллиона долларов. Сейчас мы усиливаем юридическую позицию ГПЗКУ в этом вопросе и будем пытаться найти конструктивное решение путем переговоров с китайской стороной», — заявляет Чернявский.

По его словам, указанная сумма уже выплачена китайской компании.

Чернявский объяснил, что в 2015 году между ГПЗКУ и ССЕС было подписано приложение № 3 к кредитной сделке на 1,5 миллиарда долларов, которая была подписано с китайским Эксимбанком в 2012 году.

Китайская сторона считает, что в соответствии с приложением № 3, на каждую тонну зерновых, экспортируемых ГПЗКУ не только в Китай, но и в любую другую страну, корпорация обязана выплатить китайской ССЕС 5 долларов комиссии. И это — дополнительно к выплатам процентов по кредиту и платы за его обслуживание.

По мнению китайской стороны, ГПЗКУ не выполняет этот пункт, и ССЕС обратилась в GAFTA.

«На сегодняшний день сумма претензий ССЕС около 82 млн долларов, но если добавить туда 2018 и 2019 год, которые еще не входях в указанную сумму, то потенциальная сумма иска может составить до 126 млн долларов», — добавил руководитель ГПЗКУ.

По информации Чернявского, на сегодняшний день остаток долга по кредиту ГПЗКУ — более 1 млрд долларов. На счетах корпорации осталось меньше 387 млн долларов из полученных 1,5 миллиарда долларов кредитных средств.

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«Этих денег хватит для продолжения регулярных выплат по кредитному договору только до июля 2021 года. Бездействие в решении этой проблемы может привести к активации государственной гарантии и стоить Украине более 900 млн долларов бюджетных денег. И это без учета возможных штрафов и судебных издержек», — заявил он.

И.о. главы правления добавил, что он еще в начале февраля о ситуации сообщило Министерство развития экономики, сельского хозяйства и торговли, а также членов аграрного комитета Верховной Рады, представил возможные пути вывода компании из кризиса, основной из которых — реструктуризация долга.

Китай, ГПЗКУ
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