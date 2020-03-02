Украина будет вынуждена заплатить китайской компании сотни миллионов долларов

Самый большой государственный зернотрейдер, «Государственная продовольственно-зерновая корпорация», проиграла судебный спор в 4 миллиона долларов китайской компании ССЕС в международном арбитражном суде при GAFTA (Международная ассоциация торговли зерном и кормами, Grain and Feed Trade Association).

Об этом в интервью Экономической правде сообщил и.о. главы правления Саймон Чернявский.

«К сожалению, корпорация заняла пассивную позицию в судебном споре, и уже проиграла первое решение на 4 миллиона долларов. Сейчас мы усиливаем юридическую позицию ГПЗКУ в этом вопросе и будем пытаться найти конструктивное решение путем переговоров с китайской стороной», — заявляет Чернявский.

По его словам, указанная сумма уже выплачена китайской компании.

Чернявский объяснил, что в 2015 году между ГПЗКУ и ССЕС было подписано приложение № 3 к кредитной сделке на 1,5 миллиарда долларов, которая была подписано с китайским Эксимбанком в 2012 году.

Китайская сторона считает, что в соответствии с приложением № 3, на каждую тонну зерновых, экспортируемых ГПЗКУ не только в Китай, но и в любую другую страну, корпорация обязана выплатить китайской ССЕС 5 долларов комиссии. И это — дополнительно к выплатам процентов по кредиту и платы за его обслуживание.

По мнению китайской стороны, ГПЗКУ не выполняет этот пункт, и ССЕС обратилась в GAFTA.

«На сегодняшний день сумма претензий ССЕС около 82 млн долларов, но если добавить туда 2018 и 2019 год, которые еще не входях в указанную сумму, то потенциальная сумма иска может составить до 126 млн долларов», — добавил руководитель ГПЗКУ.

По информации Чернявского, на сегодняшний день остаток долга по кредиту ГПЗКУ — более 1 млрд долларов. На счетах корпорации осталось меньше 387 млн долларов из полученных 1,5 миллиарда долларов кредитных средств.

«Этих денег хватит для продолжения регулярных выплат по кредитному договору только до июля 2021 года. Бездействие в решении этой проблемы может привести к активации государственной гарантии и стоить Украине более 900 млн долларов бюджетных денег. И это без учета возможных штрафов и судебных издержек», — заявил он.

И.о. главы правления добавил, что он еще в начале февраля о ситуации сообщило Министерство развития экономики, сельского хозяйства и торговли, а также членов аграрного комитета Верховной Рады, представил возможные пути вывода компании из кризиса, основной из которых — реструктуризация долга.