Кулеба и Пристайко поменяются местами в новом правительстве

Президент Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Дмитрия Кулебы для назначения министром иностранных дел, а действующий министр Вадим Пристайко должен быть назначен на его должность вице-премьера.
Об этом сообщает корреспондент «Европейской правды» со ссылкой на источники в парламенте.
По данным ЕП, о такой договоренности сообщили в среду во второй половине дня представителям фракции «Слуга народа».
Президент направил в парламент официальное представление, в котором говорится, что Кулеба будет возглавлять только МИД — значит, он не сохраняет нынешнюю должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Как пояснили источники ЕП, причиной является юридическая коллизия: должность министра иностранных дел прописана в Конституции, ее совмещение с другими должностями в правительстве не предусмотрено.
Действующий глава МИД Вадим Пристайко не уходит из правительства. Договоренностями предусмотрено, что он займет должность, которую сейчас занимает Кулеба, то есть станет вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Пока нет информации о том, будет ли это изменение последним в евроинтеграционном блоке правительства.
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