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Проминвестбанк продали за 269 млн гривен

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Проминвестбанк продали за 269 млн гривен

Пакет акций Проминвестбанка в размере 99,7726% был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС 5 марта за 268 709,96 тыс. грн.

Соответствующая информация размещена на сайте биржи в разделе «Итоги торгов» без указания покупателя. Начальная стоимость пакета составляла 266 049, 43 тыс. грн.

Отметим, что российский ВЭБ уже обвинил Украину в незаконной продаже своего дочернего банка.

Там считают, что сделка состоялась несмотря на решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций.

«Украина завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений, продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировала решение независимого трибунала в Стокгольме и отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности», — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Топ-менеджер корпорации также пообещал, что она будет добиваться компенсации потерь, причем за счет активов Украины в иностранных государствах.

Акции украинских «дочек» российских банков были арестованы в 2018 году по решению суда в связи с обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму. Государственная исполнительная служба (ГИС) арестовала акции Проминвестбанка, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже со стартовой ценой 532 млн грн за пакет в 97% акций. Однако тогда желающих купить бумаги банка по заявленной цене не нашлось.

28 августа 2019 года ВЭБ сообщил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции Проминвестбанка. Запрет предлагалось ввести до того момента, пока суд не рассмотрит основной иск ВЭБа по существу. В итоге он «удовлетворил все требования ВЭБ.РФ, запретил Украине продавать акции ПИБа, а также обязал Украину возместить ВЭБ.РФ понесенные арбитражные расходы», прокомментировал тогда решение Стокгольмского арбитража представитель ВЭБ.РФ.

Однако 16 сентября прошлого года Печерский районный суд Киева удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры Украины и арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка. Помимо этого были арестованы еще 15 объектов недвижимости Проминвестбанка в разных регионах Украины. ВЭБ обратился в Верховный суд Украины, и 20 сентября последний поддержал решение о запрете продажи акций Проминвестбанка.

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К концу декабря 2019 года Проминвестбанк закрыл все отделения в Украине, кроме расположенного в Киеве. Следующая попытка принудительно продать акции банка была предпринята 11 февраля 2020 года. Тогда ее заблокировал Окружной административный суд Киева, куда обратился ВЭБ. Запрет действовал до вступления в законную силу решения, принятого по результатам судебного рассмотрения этого административного дела по существу.

Проминвестбанк
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