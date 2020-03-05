Рада отправила в отставку генпрокурора Рябошапку

Верховная Рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

За соответствующее решение проголосовали 263 депутата во время внеочередного заседания в четверг.

Перед этим, выступая перед депутатами, он рассказал, что в течение 28 лет украинская прокуратура была инструментом давления и репрессий, а реформа, которая сейчас проводится в органах прокуратуры, уже приносит результаты, в частности, очищение кадров. В частности, генпрокурор напомнил о непрошедших аттестацию прокурорах. «Те, от кого мы избавились, хотят вернуться, — сказал Рябошапка.

Руководитель ведомства рассказал о конкретных действиях по каждому направлению, которые были сделаны прокуратурой. В частности, по словам Рябошапки, были привлечены к ответственности собственники 12 банков, и прокуратура нашла механизм возвращения денег, которые были присвоены. «Политики хотят посадок топ-коррупционеров... Но запрос на справедливость — это не только посадки», — сказал генпрокурор.

Он также отметил, что в делах Майдана прокуратура не утратила никаких материалов расследования. «И сейчас почти каждую неделю мы отправляем в суд новые дела, привлекаем к ответственности новых людей. И это через 6 лет», — сказал Рябошапка.

После этого он покинул зал заседаний парламента.

«Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу. Но я ухожу, чтобы вернуться», — сказал Рябошапка в завершение своего выступления, не став отвечать на вопросы народных депутатов.