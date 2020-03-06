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В Москве чемпион Украины по быстрым шахматам отравился «веселящим» газом

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Украинский шахматист оказался вторым погибшим в квартире на западе Москвы от так называемого веселящего газа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Второй погибший от веселящего газа — украинский шахматист Станислав Богданович, 1993 года рождения», — сказал собеседник агентства. По его словам, Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.

Ранее в Москве в одной из квартир были обнаружены тела мужчины и женщины с пакетами на головах. Погибшей оказалась 18-летняя профессиональная шахматистка Александра Вернигора. По предварительной информации, молодые люди погибли, надышавшись «веселящим» газом.

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В свою очередь представитель правоохранительных органов сообщила СМИ, что по факту обнаружения тел мужчины 1993 года рождения и девушки 2001 года рождения в квартире дома проводится доследственная проверка. «Признаков насильственной смерти не обнаружено», — сказала она. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, отравление
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