Милованов рассказал, чем займется после отставки

Тимофей Милованов, который возглавлял министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, высоко оценивает работу правительства Алексея Гончарука.
Об этом экс-министр заявил в интервью изданию Liga.net, обнародованном 6 марта.
«... президент говорил о том, что правительство не выполнило определенные задачи, но кое-что сделало. Моя оценка правительства Гончарука очень высока. Это команда таких первопроходцев-стартаперов. Думаю, то, что можно было сделать, мы сделали. 10 баллов. Или даже 15. Ну, давайте реально посмотрим по каждому направлению. Мы постоянно об этом говорим. Минюст, посмотрите, Денис Малюська сколько сделал — двойной бэк-офис прекратился, антирейдерство, сегодня новый Минюст. Владислав Криклий много всего сделал в инфраструктурном министерстве», — отметил он.
По словам Милованова, правительство Гончарука «запустило изменения, перезагрузки Украины, системные реформы, но как это развивать дальше — задача для новых министров».
На вопрос о дальнейших планах экс-министр отметил, что сейчас находится в академическом отпуске, имеет контракт с университетом в Питсбурге. Возможно, вернется в Киевскую школу экономики.
Милованов также ответил на вопрос, что сделает прежде всего, когда выйдет из своего правительственного кабинета и поймет, что свободен.
«...буду спать целый день и смотреть Netflix», — отметил он.
Тимофей Милованов был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука (с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года).
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