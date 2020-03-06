Милованов рассказал, чем займется после отставки

Тимофей Милованов, который возглавлял министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, высоко оценивает работу правительства Алексея Гончарука.

Об этом экс-министр заявил в интервью изданию Liga.net, обнародованном 6 марта.

«... президент говорил о том, что правительство не выполнило определенные задачи, но кое-что сделало. Моя оценка правительства Гончарука очень высока. Это команда таких первопроходцев-стартаперов. Думаю, то, что можно было сделать, мы сделали. 10 баллов. Или даже 15. Ну, давайте реально посмотрим по каждому направлению. Мы постоянно об этом говорим. Минюст, посмотрите, Денис Малюська сколько сделал — двойной бэк-офис прекратился, антирейдерство, сегодня новый Минюст. Владислав Криклий много всего сделал в инфраструктурном министерстве», — отметил он.

По словам Милованова, правительство Гончарука «запустило изменения, перезагрузки Украины, системные реформы, но как это развивать дальше — задача для новых министров».

На вопрос о дальнейших планах экс-министр отметил, что сейчас находится в академическом отпуске, имеет контракт с университетом в Питсбурге. Возможно, вернется в Киевскую школу экономики.

Милованов также ответил на вопрос, что сделает прежде всего, когда выйдет из своего правительственного кабинета и поймет, что свободен.

«...буду спать целый день и смотреть Netflix», — отметил он.

Тимофей Милованов был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука (с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года).