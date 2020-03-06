Нацсовет внепланово проверит ZIK из-за телемарафона про Сороса

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала ZIK.

Соответствующее решение принято на заседании Нацсовета, сообщает Укринформ.

Как сказал член Нацсовета Юрий Зиневич, телеканал будет проверен в связи с проведением на телеканале марафона «Попахивает Соросом».

По его словам, регулятор, в частности, получил жалобу от гражданина о трансляции каналом ZIK марафона «Попахивает Соросом», имеющего признаки манипуляции и разжигания вражды.

Как сообщалось, телеканал ZIK 28 февраля провел телемарафон «Попахивает Соросом», во время которого сотрудники телеканала и приглашенные эксперты обсуждали деятельность Джорджа Сороса и его влияние на украинское правительство, парламент, прокуратуру, общественные организации.