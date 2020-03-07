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Депутат парламента Ирана умерла от коронавируса

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Депутат парламента Ирана умерла от коронавируса

Депутат Меджлиса Ирана Фатеме Рахбар в субботу умерла от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает агентство IRNA.

По его данным, депутат умерла в одной из больниц Тегерана.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс.

По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 17 тыс., более 300 человек умерли.

Иран, коронавирус
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