Депутат парламента Ирана умерла от коронавируса

Депутат Меджлиса Ирана Фатеме Рахбар в субботу умерла от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает агентство IRNA.
По его данным, депутат умерла в одной из больниц Тегерана.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс.
По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 17 тыс., более 300 человек умерли.
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