Во Франции 700 заразившихся новым коронавирусом, в Японии больше 1000

Число случаев заражения новым коронавирусом на территории Франции достигло 716. Об этом говорится в распространенной в субботу информации на сайте санитарно-медицинского агентства Sante publique France.
Телеканал BFM также со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает о трех новых погибших в результате болезни, вызванной коронавирусом. Таким образом общее количество смертей на территории Франции возросло до 11. Ранее сообщалось о 613 случаях заражения и девяти смертельных случаях.
Тем временем число новых случаев заражения коронавирусом в Японии за последние сутки увечилось по крайней мере на 38 и достигло 1149. Такие данные приводит в субботу министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.
Впервые инфицированные были зафиксированы сразу в трех японских префектурах — Хиросима, Гумма и Фукусима. Больше всего заразившихся по-прежнему в самой северной префектуре Хоккайдо (98), где на прошлой неделе местные власти ввели режим ЧС. За Хоккайдо по числу заразившихся следует столичный регион (64) и префектура Айти (62).
Около 60 заболевших по всей стране находятся в тяжелом состоянии. В субботу японский Минздрав также сообщил о новом летальном случае — в больнице умер еще один иностранный пассажир круизного лайнера Diamond Princess, которое месяц простояло на карантине в порту Иокогамы. Таким образом число жертв коронавируса в Японии достигло 13 человек, семеро из них — пассажиры Diamond Princess, на котором в общей сложности было выявлено 696 случаев заражения.
Напомним, что по данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.
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