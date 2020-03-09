Европейские биржи тоже упали после обвала цен на нефть

Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.

По состоянию на 10:25 по Киеву, немецкий индекс DAX снизился на 8,09%, французский CAC 40 — на 6,31%, итальянский FTSE MIB — на 4,95%, а Stoxx Europe 600 потерял 6,48%.

Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100, который снизился на 8,54%.