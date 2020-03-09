Матч Лиги чемпионов пройдет без зрителей из-за коронавируса

Французский ПСЖ сыграет домашний матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» при пустых трибунах из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте парижской команды.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Боруссией» состоится на стадионе «Парк де Пренс» 11 марта. Решение о проведении матча при пустых трибунах было принято префектурой полиции Парижа.

«Несмотря на эти условия, клуб намерен провести матч на максимально высоком уровне. Информация владельцам сезонных абонементов и болельщикам, успевшим купить билеты на игру, будет предоставлена позднее», — говорится в заявлении.

Во Франции коронавирусом заразились более 700 человек. Накануне министр здравоохранения страны Оливье Веран запретил мероприятия с количеством участников свыше тысячи человек, сделав исключение только для митингов и спортивных соревнований.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Боруссией» прошел 18 февраля и завершился победой дортмундской команды со счетом 2:1.