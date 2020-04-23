УЕФА может определить участников Лиги Чемпионов по спортивному принципу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что в случае досрочного завершения национальных чемпионатов участники еврокубков в следующем сезоне будут определяться по спортивному принципу. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, при подобном сценарии УЕФА планирует взять за основу текущее положение в турнирных таблицах национальных чемпионатов. Поскольку команды сыграли разное количество матчей, будет учитываться среднее количество очков за игру.

Информацию о решении использовать спортивный принцип при определении участников Лиги чемпионов и Лиги Европы подтвердил в Twitter журналист The Times Мартин Циглер. Он уточнил, что решение УЕФА не затрагивает распределение мест в национальных чемпионатах.

Сейчас все европейские национальные чемпионаты, кроме белорусского, а также Лига чемпионов и Лига Европы прерваны из-за пандемии коронавирусной инфекции. Чемпионат Европы перенесен на 2021 год.