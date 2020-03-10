В Китае за сутки коронавирусом заразились менее 20 человек

По данным Комиссии по здравоохранению КНР, за последние сутки в стране коронавирусом заболели 19 человек. 17 из них заразились в провинции Хубэй, По одному человеку заболели в Пекине и Гуаньдуне. В двух последних случаях речь идет о пациентах, которые прибыли в страну из-за рубежа.
17 человек за последние сутки умерли. Все погибшие — жители Хубэя.
Всего с начала эпидемии в Китае заболели 80 754 человека. 3136 из них умерли, 59 897 выздоровели.
По данным SCMP, всего в мире заболели 112 427 человек. 3988 умерли, 63 578 выздоровели. Больше всего жертв болезни за пределами континентального Китая — в Италии (463), Иране (237), Южной Корее (51), США (24) и Франции (19).
За последние сутки новые случаи заражения были зафиксированы еще в двух странах: Монголии и Панаме.
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