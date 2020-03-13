Российский фондовый рынок пережил худшую неделю с 2008 года

С 10 по 13 марта индекс Московской биржи упал на 14,8%. Это связано с паникой из-за коронавируса и обвалом на рынке нефти, который был вызван выходом России из сделки ОПЕК

Индекс Московской биржи по итогам торгов 13 марта вырос на 1,31%, до 2316,38 пункта, свидетельствуют данные торгов. Индекс РТС вырос на 2,62% — 991,69 пункта.

Недельное падение индекса Мосбиржи составило 14,82%. Индекс РТС понизился на 21,17%.

Падение по итогам недели оказалось худшим с недели, которая закончилась 14 ноября 2008 года. Тогда индекс ММВБ упал на 18,4% за неделю.