Назначен и.о. министра образования и науки Украины

Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича, первого заместителя главы Миноборазования.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщается на сайте министерства.
«Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь — исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции», — заверил Полюхович, комментируя назначение.
Юрий Полюхович — с 2014 по 2016 год занимал должность министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавил общественную организацию «Украинский научно-исследовательский фонд».
11 сентября 2019 года был назначен первым заместителем министра образования Анны Новосад. Также продолжает преподавать в Национальном университете имени Тараса Шевченко.
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