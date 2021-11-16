Минобразования рекомендует местным властям вернуть учеников в школы

Министерство образования и науки Украины обратилось к руководителям местных органов власти с рекомендацией о возобновлении очного образовательного процесса в школах, сообщил глава МОН Сергей Шкарлет.
«МОН обратился к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного образовательного процесса в школах. Находясь на постоянной связи с руководителями департаментов и управлений образования областных и местных администраций, я получаю информацию о готовности школ Украины вернуть детей за парты», — написал Шкарлет в Телеграм-канале.
По его мнению, образовательный процесс в обычном формате нужен и ученикам, и учителям.
«Социализация, живое общение, более высокая скорость и качество усвоения учебного материала возможны только при очном формате», — добавил он.
Шкарлет призвал основателей и руководителей заведений общего среднего образования не создавать новых препятствий.
«По оперативной информации, полный цикл прививки от COVID-19 получили более 533 тыс. работников учреждений общего среднего образования или более 82% от их общего количества. По крайней мере, одной дозой вакцины привито 95,6% работников школ», — добавил министр.
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