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Государство в кризис должно поддержать ГМК и производителей сырья для металлургии, - экс-министр промполитики

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Государство в кризис должно поддержать ГМК и производителей сырья для металлургии, - экс-министр промполитики

В условиях кризиса государство должно поддерживать металлургию, которая способна обеспечить 20% ВВП. Об этом заявил экс-министр промполитики Валерий Мазур.

«Я думаю, что должно поддерживать государство. Раньше металлургия давала 40% валютных поступлений и 25% национального валового продукта. В свое время, когда была такая ситуация, был в металлургии проведен эксперимент. На поддержку металлургии были введены определенные льготы и т.д. Поэтому нам надо принять меры такие, чтобы вывести металлургию на те же позиции, которые были, я говорю, 25% национального валового продукта, ну хотя бы на уровень 20%», — сказал Мазур.

По его мнению, правительству следует предложить комплексную программу развития металлургической отрасли, производителей сырья для металлургии (в первую очередь, руды и кокса) и поддержки отечественного производителя, а также стимулировать рост производства в смежных отраслях.

«Нужно продумать все остальные, развивать надо, льготы сделать для внутреннего потребителя, чтобы больше была переработка металла внутри страны. А это надо развивать машиностроение, строительство и другие сферы. Надо заняться экономикой, промышленностью», — подчеркнул экс-министр.

Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что концентрация Шахтоуправления «Покровское», которое является крупнейшим добытчиком коксующегося угля в стране, «Метинвестом» позволит повысить добычу дефицитного в Украине коксующегося угля и обеспечить сырьем металлургию. По сообщениям СМИ, «Метинвест» готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ «Покровское» после приобретения контрольного пакета акций компании, но для этого необходимо разрешение Антимонопольного комитета.

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Согласно данным Госкомстата по итогам 2019 промышленность сократилась на 1,8%. В январе 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года.

металлургия, промышленность, Валерий Мазур
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