В США официально закончился самый длинный в истории «бычий рынок»

Самый длинный в истории «бычий рынок», который начался в США 9 марта 2009 года, завершился.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22. По сравнению со своим пиковым значением, которое было зафиксировано 12 февраля, падение составило 20,3%.
Это официально свидетельствует о старте так называемого «медвежьего» тренда.
Индекс S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38, что на 19% меньше пикового значения, которое было 19 февраля. Таким образом, формально переход в медвежий рынок еще не состоялся.
Снижение фондового рынка ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса и заявила, что «глубоко обеспокоена» из-за «распространения и серьезности» вируса и «тревожного уровня бездействия».
«Это скорее ощущение 11 сентября, а не ощущение финансового кризиса», — сказал Питер Тучман из Quattro M Securities Inc.
«Завтра [12 марта] будет критический день», — добавил Тим Андерсон, управляющий директор TJM Investments.
Напомним, как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок уровня 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.
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