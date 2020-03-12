Цены на нефть продолжают падение

Цены на нефть усилили падение более чем до 5% на торгах в четверг на растущих опасениях падения спроса в связи с радикальными мерами, принимаемыми по всему миру для сдерживания распространения коронавируса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:35 составляет $33,91 за баррель, что на $1,88 (5,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы упали в цене на $1,43 (3,84%), до $35,79 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,68 (5,09%) — до $31,3 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $32,98 за баррель, опустившись на $1,38 (4,02%) по сравнению с предыдущей сессией.

Как сообщалось, в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с COVID-19. Вслед за этим президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней. Ограничения также будут касаться грузоперевозок, сообщил американский президент в обращении к гражданам.