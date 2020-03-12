Банковская система продолжит работать в обычном режиме

Банковская система на время карантина для предупреждения вируса COVID-19 работать в обычном режиме, банки продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

«Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования», — говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что готовы при необходимости и дальше проводить валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний — международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов.

«Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения. Национальный банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище», — подчеркнули в регуляторе.

Напомним, что из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.