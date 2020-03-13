Войти
Трамп доволен тем, что РФ и Саудовская Аравия поругались из-за нефти
позиция
Трамп доволен тем, что РФ и Саудовская Аравия поругались из-за нефти
Зеленский заявил, что Украина не может остановить войну на Донбассе
мирный процесс
Зеленский заявил, что Украина не может остановить войну на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

Диснейленды в Париже и США закроют из-за коронавируса

155
Диснейленды в Париже и США закроют из-за коронавируса

Диснейленды в Париже и американских городах Орландо и Анахайм закроются, как минимум, до конца марта из-за эпидемии коронавируса, сообщила газета Le Parisien.

Как пишет издание, парки Диснея закроются 15 марта. Они не будут работать до конца месяца. Кроме того, с 14 марта на две недели будет закрыт парк развлечений Universal Studios в Голливуде.

Ранее в парижском Диснейленде отменили уличные парады и шоу после того, как у его сотрудников выявили случаи заражения коронавирусом. В парке в калифорнийском Анахайме случаев коронавируса зарегистрировано не было. Отели там будут работать до понедельника, чтобы туристы могли организовать свой отъезд.

Ежегодно парк Disney World в Орландо посещает 21 млн человек, это самый популярный парк развлечений в мире. За ним следует Диснейленд в Анахайме — 18,7 млн. Парижский Диснейленд, единственный в Европе, принимает около 10 млн гостей в год.

Читайте также: Голливудские студии продолжают переносить премьеры новых фильмов

«До начала апреля также останется закрытым Диснейленд в Токио. Между тем, Диснейленд в Шанхае частично возобновил работу на этой неделе», — отмечает газета.

Disneyland, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 13 марта 2020
Четверг, 12 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О чем забывают, когда говорят про курс валюты

Проблема многих людей в том, что они мыслят категориями чёрного и белого (плохо или хорошо). Это касается и курса валют. Если девальвация (обесценивание валюты) - плохо, то ревальвация (укрепление) значит хорошо. Это не совсем правильно. Курс - это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь чрезвычайно сложного механизма экономики страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нефти и авантюризме

Если абстрагироваться от противостояния РФ vs Саудовская Аравия (попытка России вести свою игру на нефтяном рынке обернулась мощным противодействием Саудовской Аравии), «стратегия» Россия понятна. Она опасается, что рано или поздно США весьма значительно ограничат экспортный сырьевой потенциал России.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Особенности Зеленского

«Сказал и обязательно не сделал». Почти ничего. Или сделал наоборот. Почему? Потому что сценарий предполагает только заранее продуманные монологи. Но не предполагает обязательное выполнение сказанного. В сценарии ведь всегда есть монтаж и «само собой получилось».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016