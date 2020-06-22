Парижский Disneyland откроется 15 июля

Парижский Disneyland, закрытый в связи с пандемией, возобновит работу с 15 июля, говорится в распространенном в понедельник сообщении парка.
«Мы с нетерпением ждем 15 июля, когда ворота Disneyland откроются вновь и мы снова с вами встретимся», — отмечается в сообщении. В парке добавили, что в целях предотвращения распространения коронавируса на территории комплекса будет осуществлен ряд профилактических мер, включая ограничение по числу людей, находящихся одновременно в парке. Администрация рекомендует приобретать билеты заранее или через интернет.
Кроме того, отменяется традиционное общение детей с аниматорами, услуги по нанесению грима, на аттракционах будет действовать правило сохранения соцдистанции. Дистанцию необходимо будет соблюдать и при посещении шоу и ресторанов.
По данным Минздрава, с начала пандемии во Франции умерли свыше 29,5 тыс. человек. Всего в стране зарегистрировано более 160 тыс. случаев инфицирования.
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