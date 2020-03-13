Российские бизнесмены за один день потеряли $15,5 млрд

Случившийся 12 марта обвал котировок на фондовых рынках привел к резкому сокращению капиталов российских миллиардеров, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. По подсчетам агентства, за сутки совокупное состояние 24-х богатейших бизнесменов России уменьшилось на $15,468 млрд.
При этом сильнее всех обеднел совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. На фоне падения стоимости акций компании более чем на 8% его состояние стало меньше на $1,9 млрд, сократившись до $14,4 млрд. Второй крупный акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун, как следует из данных Bloomberg, потерял за день $812 млн.
Богатейший из бизнесменов России Владимир Потанин за сутки потерял $1,71 млрд — осталось $24,6 млрд. Акции подконтрольного Потанину «Норникеля» подешевели 12 марта на 8,59%.
С начала 2020 года года, по подсчетам Bloomberg, российские участники индекса Bloomberg Billionaires Index потеряли $55,855 млрд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016