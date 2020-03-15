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В Харьковской области проходят довыборы в Верховную Раду

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В Харьковской области проходят довыборы в Верховную Раду

На промежуточных выборах народного депутата в 179 округе в Харьковской области все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя, сообщила общественная организация «Опора».

«В 179 округе работают все УИК. По оперативной информации окружной комиссии и наших наблюдателей все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в избирательный бюллетень включили 37 кандидатов в народные депутаты, 10 из которых являются самовыдвиженцами, еще 27 представляют политические партии.

В свою очередь, движение «Чесно» в своем Твиттере сообщает незначительное количество избирателей по состоянию на утро воскресенья.

«Тенденция сохраняется: на участках в Харьковской области (город Красноград) избирателей мало», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что несколько дней назад появилась информация о якобы обнаружении в городе первого случая коронавируса и распространения соответствующих видео с госпитализацией, однако оказалось, что это был грипп.

В свою очередь, Центральная избирательная комиссия сообщает, что по состоянию на 9.30 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано, голосования проходит в штатном режиме.

По словам члена комиссии Ирины Ефремовой в Харьковской области, УИК до открытия участков провели соответствующие подготовительные заседания.

Отмечается, что в связи с карантином, в помещениях для голосования разместили информационные материалы по защите от вирусных инфекций, профилактики инфицирования коронавируса и его распространения.

Также на участках для голосующих создали линии очереди с дистанцией 1 метр и проводят периодическую дезинфекцию поверхностей столов, шариковых ручек для избирателей и регулярное проветривание помещений.

На избирательном участке также присутствуют официальные наблюдатели в лице восьми общественных организаций, в частности, зарегистрировано 6 официальных наблюдателей от международной организации (Международная Ассоциация по наблюдению за выборами «Elections & Democracy»).

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Общая сумма выделенных на довыборы денежных средств составила 10 млн 641,2 тис. грн.

«Результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОВО № 179 должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020г. включительно», — подчеркнули в ЦИК.

выборы, Харьковская область
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