ФРС США экстренно снизила ставку до рекордно низких значений

Федеральная резервная система (ФРС) США на внеплановом заседании приняла решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0–0,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ФРС сообщила, что намерена держать ставку на околонулевом уровне «до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности».

ФРС также объявила о целом ряде дополнительных мер по защите экономики от эффектов коронавируса:

в течение ближайших месяцев она увеличит свой портфель государственных облигаций США по меньшей мере на $500 млрд, а портфель ипотечных облигаций, выпускаемых полугосударственными агентствами Ginnie Mae, Fannie Mae и Freddie Mac, — по меньшей мере на $200 млрд;

сейчас баланс ФРС включает более $2,5 трлн гособлигаций и $1,37 трлн агентских ипотечных бумаг. Таким образом, портфель казначейских облигаций вырастет до более чем $3 трлн, ипотечных бумаг — примерно до $1,6 трлн;

таким образом, при прочих равных, активы ФРС вырастут с текущих $4,3 трлн до $5 трлн, рекордного уровня (предыдущий рекорд — $4,52 трлн — был зафиксирован в январе 2015 года). Это возвращение к «количественному смягчению» (QE), три раунда которого были проведены c 2008 года. Покупки ценных бумаг с рынка преследуют цель понижения процентных ставок в экономике, чтобы обеспечить «поток кредита для домохозяйств и компаний».

ФРС также поменяла условия кредитов, которые она выдает банкам напрямую через так называемое дисконтное окно (discount window), практически так же, как она это делала в кризис 2008 года. Ставка по этим кредитам понижена сразу на 1,5 п.п. — больше, чем ключевая ставка, — до 0,25%. Это новый исторический минимум дисконтной ставки (даже в 2008–2009 годах она находилась на уровне чуть выше — 0,5%). Кроме того, как и в кризис 2008–2009 годов, ФРС увеличила срок по таким займам с одного дня до 90 дней

Дисконтное окно — старейший инструмент из арсенала Федрезерва, действующий с 1913 года, хотя впоследствии он отошел на второй план. В последние годы банки практически не обращались к этому инструменту. До сегодняшнего дня ставка в рамках дисконтного окна превышала ключевую ставку на 0,5 п.п., делая такие экстренные заимствования у ФРС практически невозможными — банки почти всегда могут занять на рынке федеральных фондов (банковских резервов) под меньший процент. Но теперь дисконтная ставка лишь ненамного будет превышать фактические ставки по федеральным фондам. ФРС видит потенциальный запрос участников рынка на такие чрезвычайные заимствования и хочет стимулировать «более активное использование дисконтного окна».

Кроме того, ФРС приняла решение снизить резервные требования к банкам (долю средств, которые банк обязан держать в резерве у ФРС) до нуля с текущих 10%. «Это действие снимает резервные требования с тысяч финансовых институтов и поможет поддержать кредитование домохозяйств и бизнесов», — говорится в сообщении ФРС.

Наконец, ФРС объявила, что она и еще пять центральных банков (Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, ЕЦБ и Швейцарский нацбанк) договорились усовершенствовать взаимное предоставление ликвидности через действующие долларовые своп-линии. Центробанки решили снизить стоимость таких свопов на 0,25 п.п. Кроме того, иностранные центробанки, занимающие доллары у ФРС, будут предлагать их в каждой соответствующей юрисдикции в еженедельном режиме на срок 84 дня (в дополнение к существующим операциям с недельным сроком).

Это второе за месяц снижение базовой процентной ставки. В начале марта ФРС США понизила ее до уровня 1–1,25% с 1,5–1,75%. Это было первое внеплановое снижение ставки ФРС после мирового кризиса в 2008 году.

Президент Дональд Трамп тогда приветствовал это решение регулятора, однако указал, что ФРС должна действовать более решительно и идти на дальнейшее ослабление. Он объяснил это тем, что другие страны идут на большее снижение, что «нечестно для США». «Наконец-то пришло время ФРС занять лидирующие позиции. Больше послаблений и понижений!» — добавил американский президент.