Цены на нефть снова резко пошли вниз

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 6,447%, до $31,8 за баррель по состоянию на 09:23, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI снижается на 4,253%, до $30,8.
На прошлой неделе нефть обвалились более чем на 8% в условиях панических распродаж на глобальных площадках. Цены на нефть упали после того, как Саудовская Аравия снизила свои отпускные цены на сырье и пообещала увеличить объемы поставок на рынок.
Аналитики Goldman Sachs считают, что к апрелю на рынке нефти может возникнуть рекордный избыток предложения в размере около 6 млн баррелей в сутки. Это произойдет из-за более значительного, чем ранее ожидалось, увеличения низкозатратной добычи сырья. При этом спрос на нефть может продолжить снижаться из-за распространения коронавируса в мире. Цена на нефть Brent может снизиться к $30 за баррель во втором квартале 2020 года.
В Societe Generale ожидают достижения минимумов цены на нефть в апреле. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent могут опуститься к уровню $30 за баррель.
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