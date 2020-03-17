Курс гривны во вторник упал ниже 27 за доллар

Курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 27,08 грн/$1 с 26,70 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков агентству «Интерфакс-Украина».
По их данным, котировки гривны к окончанию торгов составили 27,01-27,15 грн/$1. Дилеры отметили, что НБУ выходил на рынок с интервенциями в поддержку гривны объемом свыше $150 млн.
На наличном рынке курс гривны во вторник несколько снизился — до 27,23-28,58 грн/$1 (купля-продажа) с 26,58-27,48 грн/$1 в понедельник вечером.
На «сером» рынке курс гривны утром 17 марта преодолел 28 грн/$1, но к вечеру нацвалюта немного укрепилась — до 27,85-28,41 (купля и продажа), тогда как днем ранее курс составлял 27,26-27,47 грн/$1.
Банки продолжили снижение курса при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют очень большие спрэды. Например, monobank — до 27,71-28,97 грн/$1 (с 26,91-27,69 грн/$1 в понедельник вечером), ПриватБанк — до 27,7-29,2 грн/$1 (с 26,9-27,75 грн/$1), Ощадбанк — до 27,5-28,8 грн/$1 (с 26,5-27,5 грн/$1), Райффайзен банк Аваль — до 27,1-28,1 грн/$1 (с 26,5-27,5 грн/$1).
Нацбанк Украины также снизил официальный курс нацвалюты на 18 марта до 27,0566 грн/$1 с 26,5249 грн/$1 на 17 марта.
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