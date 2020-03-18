Папа Римский попросил Бога остановить пандемию

Папа Римский Франциск молился Господу, обращаясь к нему с просьбой «остановить эпидемию своей рукой». Об этом понтифик рассказал в опубликованном в среду интервью газете La Repubblica.
«Я просил Господа остановить эпидемию: „Господи, останови своей рукой“. Я молился об этом», — рассказал понтифик о своем походе в воскресенье в римские церкви — базилику Богоматери Великой и церковь Сан-Марчелло на центральной улице Корсо, где хранится деревянное распятие, с которым в XVI веке проходила процессия в разгар чумы.
Франциск также призвал всех в эти «тяжелые времена» проявлять маленькие жесты любви к близким — нежность к старикам и детям. «Все мы дети божьи, и даже те, кто еще не встретил Бога, могут найти, во что верить, могут найти силу в тех, кого любят», — сказал Франциск. Глава Римско-католической церкви еще раз поблагодарил весь медперсонал, который «героически» на линии огня противостоит эпидемии.
Италия, где локальная вспышка коронавируса была выявлена 21 февраля на севере страны, наиболее затронута пандемией. Число летальных исходов превысило 2,5 тыс. Общее число заразившихся с начала вспышки — более 31,5 тыс., излечились почти 3 тыс. человек. Темпы заражения не снижаются, как и сохраняется высокий уровень смертности от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений.
С 10 марта на территории всей страны действует карантин, запрещено передвижение людей без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.
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