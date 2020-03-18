Войти
У Трампа хотят потратить на поддержку экономики $850 млрд
инициатива
У Трампа хотят потратить на поддержку экономики $850 млрд
Кабмин готов ввести чрезвычайное положение в Украине
позиция
Кабмин готов ввести чрезвычайное положение в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Папа Римский попросил Бога остановить пандемию

137
Папа Римский попросил Бога остановить пандемию

Папа Римский Франциск молился Господу, обращаясь к нему с просьбой «остановить эпидемию своей рукой». Об этом понтифик рассказал в опубликованном в среду интервью газете La Repubblica.

«Я просил Господа остановить эпидемию: „Господи, останови своей рукой“. Я молился об этом», — рассказал понтифик о своем походе в воскресенье в римские церкви — базилику Богоматери Великой и церковь Сан-Марчелло на центральной улице Корсо, где хранится деревянное распятие, с которым в XVI веке проходила процессия в разгар чумы.

Франциск также призвал всех в эти «тяжелые времена» проявлять маленькие жесты любви к близким — нежность к старикам и детям. «Все мы дети божьи, и даже те, кто еще не встретил Бога, могут найти, во что верить, могут найти силу в тех, кого любят», — сказал Франциск. Глава Римско-католической церкви еще раз поблагодарил весь медперсонал, который «героически» на линии огня противостоит эпидемии.

Читайте также: В Японии умер мужчина, который намеренно распространял коронавирус

Италия, где локальная вспышка коронавируса была выявлена 21 февраля на севере страны, наиболее затронута пандемией. Число летальных исходов превысило 2,5 тыс. Общее число заразившихся с начала вспышки — более 31,5 тыс., излечились почти 3 тыс. человек. Темпы заражения не снижаются, как и сохраняется высокий уровень смертности от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений.

С 10 марта на территории всей страны действует карантин, запрещено передвижение людей без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.

Папа Римский Франциск, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 18 марта 2020
Вторник, 17 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об экстраординарных мерах неоднозначной эффективности

Снижение ставки на 1 процентный пункт или 100 базисных пунктов (б.п.) – самое значительное разовое снижение ставки ФРС – сильнее, чем когда-либо. За последние 50 лет было только три случая с разовым снижением более 50 базисных пунктов - 22 января, 18 марта и 16 декабря 2008г. Снижение ставки больше чем на 75 б.п. не было никогда до вчерашнего дня. За первые две недели марта ставки были снижены на 150 б.п. – самые быстрые темпы за всю историю существования ФРС!
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О чем забывают, когда говорят про курс валюты

Проблема многих людей в том, что они мыслят категориями чёрного и белого (плохо или хорошо). Это касается и курса валют. Если девальвация (обесценивание валюты) - плохо, то ревальвация (укрепление) значит хорошо. Это не совсем правильно. Курс - это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь чрезвычайно сложного механизма экономики страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нефти и авантюризме

Если абстрагироваться от противостояния РФ vs Саудовская Аравия (попытка России вести свою игру на нефтяном рынке обернулась мощным противодействием Саудовской Аравии), «стратегия» Россия понятна. Она опасается, что рано или поздно США весьма значительно ограничат экспортный сырьевой потенциал России.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016