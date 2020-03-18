Меркель сравнила эпидемию коронавируса со Второй мировой войной

Никакой вызов не требовал от немцев такой солидарности со времени окончания Второй мировой войны, как нынешняя пандемия. Об этом говорится в первом за время вспышки заболевания телеобращении канцлера Германии Ангелы Меркель к согражданам, текст которого в среду обнародовала пресс-служба Кабмина ФРГ.

«Коронавирус драматичным образом сейчас изменяет жизнь в нашей стране. Наши представления о нормальности, об общественной жизни, социальном сосуществовании — все это подвергается испытаниям, как никогда прежде», — отметила Меркель. «Я твердо уверена в том, что мы справимся с этой проблемой, если действительно все граждане примут ее как свою», — считает канцлер.

«Поэтому позвольте мне сказать, что это серьезно. Отнеситесь к этому серьезно. Со времени объединения Германии нет, со времени Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», — утверждает канцлер.

«По всему миру идет усиленная исследовательская работа, но пока нет ни терапии против коронавируса, ни вакцины», — констатировала Меркель. «Пока это так, важно только одно, и руководящий принцип всех наших действий — это замедлить распространение вируса, растянуть его на месяцы и тем самым выиграть время», — считает она. «Время, необходимое для разработки лекарства и вакцины», — уточнила Меркель.

«Мы при этом должны — и это существенно — делать ставку на то, чтобы ограничить общественную жизнь, насколько возможно», — говорится в заявлении. «Мы должны сейчас избегать всего, что может угрожать людям, всего, что может навредить отдельному человеку и сообществу», — подчеркнула Меркель.

«Заверяю вас, что для человека как я, для которого свобода передвижения была с большим трудом завоеванным правом, такие ограничения можно оправдать только крайней необходимостью. Они никогда не даются легко в демократическом государстве и принимаются только временно, но в настоящий момент они необходимы, чтобы спасти жизни», — считает канцлер. По ее мнению, соблюдение расстояния между людьми сейчас — это необходимое проявление предосторожности.

«Ближайшие недели будут еще сложнее», — считает она. Меркель напомнила, что «миллионы не могут поехать на работу, дети не ходят в школу или в детский сад, закрыты театры и кинозалы, магазины». «И, возможно, самое тяжелое — нам всем не хватает встреч, которые являются чем-то само собой разумеющимся», — отметила глава кабмина. «Это ограничения, которых еще не было никогда в Федеративной Республике», — указала Меркель.