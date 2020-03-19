В Ухане впервые не выявили ни одного нового заразившегося коронавирусом

В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19, за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Это произошло впервые с момента закрытия региона в конце января.
Всего в провинции за сутки из больниц выписали 795 вылечившихся пациентов. Зарегистрировано восемь новых смертей (шесть в Ухане).
В материковой части Китая за пределами Хубэя смертельных случаев с утра 19 марта не зафиксировали. Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах.
В общей сложности с начала эпидемии врачи зарегистрировали в стране 80,9 тыс. подтвержденных случаев заболевания, 70,4 тыс. пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 18 марта сообщила, что по всему миру коронавирусной инфекцией заболели более 200 тыс. человек. 80% всех случаев приходятся на Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.
По последним данным американского Университета Джона Хопкинса, число заразившихся в мире достигло 218 177. Погибли от вызванных вирусом осложнений 8805 человек, а вылечились 84 112 пациентов.
На первом месте по количеству заболевших Китай — 81 137 человек. На втором месте — Италия с 35 713 заразившимися. Третья по тяжести эпидемиологическая ситуация в Иране — там коронавирус подтвердили у 17 361 пациента.
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