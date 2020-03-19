Россияне собираются эвакурировать своих граждан из Украины

Посольство России в Украине принимает обращения граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием международного регулярного пассажирского сообщения, с целью возможной организации эвакуации. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.

«В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан с территории Украины», — сообщили в посольстве.

Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства. Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе. Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество. Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.

Украина с 00:00 17 марта на две недели прекратила регулярные международные пассажирские перевозки в рамках борьбы с распространением коронавируса. Пересечь границу теперь можно исключительно на легковом транспорте.