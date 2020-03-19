Россияне собираются эвакурировать своих граждан из Украины

Посольство России в Украине принимает обращения граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием международного регулярного пассажирского сообщения, с целью возможной организации эвакуации. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.
«В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан с территории Украины», — сообщили в посольстве.
Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства. Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе. Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество. Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.
Украина с 00:00 17 марта на две недели прекратила регулярные международные пассажирские перевозки в рамках борьбы с распространением коронавируса. Пересечь границу теперь можно исключительно на легковом транспорте.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016