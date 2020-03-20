Из-за коронавируса суд в Амстердаме отложил рассмотрение дела по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение дела по скифскому золоту из крымских музеев из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Новая дата заседания будет назначена 7 июля, сообщил российскому агенству ТАСС в пятницу директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением вирусной инфекции на территории европейских стран Апелляционным судом г. Амстердама принято решение об отложении рассмотрения дела по крымскому золоту (суды переведены на удаленную работу). Дата следующего заседания по делу будет оглашена судом 7 июля 2020 года», — сказал Мальгин.
Выставка «Крым. Золотой остров в Черном море», представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре — в Крыму. Так как Нидерланды не признали аннексию Крыма, произошедшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию — 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.
На часть коллекции, принадлежащую крымским музеям, после оккупации заявила свои права Российская Федерация. Украина в свою очередь заявляет, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина.
В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. В марте 2019 года начался новый виток дела — в Апелляционном суде Амстердама.
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