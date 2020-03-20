Нацбанк за неделю продал миллиард долларов, чтобы удержать гривну

Национальный банк Украины в период с 16 до 20 марта продолжил интервенции на межбанковском валютном рынке в поддержку гривны и продал с этой целью $1,088 млрд., одновременно купив $50 млн, тогда как неделей ранее объем проданной Центробанком валюты составлял $981,60 млн.

Согласно данным на сайте НБУ, $557,5 млн было продано с выбором лучшей цены купли-продажи, $130,5 млн - на валютных аукционах, а в рамках интервенций по единому курсу регулятор продал $400 млн и купил $50 млн.