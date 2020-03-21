ВВП США может снизиться на 4-10% во втором квартале

Эксперты полагают, что экономике США будет нанесен серьезный ущерб из-за распространения нового коронавируса, ВВП страны может сократиться на 4-10% во втором квартале текущего года. Такие оценки приводятся в статье, опубликованной в субботу в газете The Wall Street Journal.
Как отмечается в материале, журналисты издания опросили 34 экономиста. Данные специалисты полагают, что в США «рецессия будет почти наверняка». В публикации приведены три прогноза относительно того, как изменится ВВП США в годовом выражении во втором квартале: пессимистический, базовый и оптимистический. Первый предполагает снижение указанного показателя на 10%, второй — на 7%, третий — на 4%.
В третьем квартале, согласно негативному прогнозу, ВВП США сократится на 3,8%. Базовый прогноз предполагает, что данный показатель не изменится, при наиболее благоприятном развитии событий он вырастет на 1,7%. Для четвертого квартала прогноз следующий: пессимистический — снижение ВВП на 0,5%, базовый — рост на 2,6%, оптимистический — рост на 3,1%.
Как полагают опрошенные экономисты, есть риск, что число рабочих мест в США в течение года уменьшится в среднем на 5 млн. По мнению экспертов, последствия распространения коронавируса могут быть более болезненными для экономики США, чем мировой финансовый кризис 2008 года.
По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 19,9 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 275 человек.
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