В Киеве за день 7 человек заболели коронавирусом

В Киеве в субботу зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирус COVID-19, сообщил мер Киева Виталий Кличко.
«Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденые тесты двух женщин −29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19», — написал Кличко, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.
По словам мэра Киева, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах — преимущественно во Франции и Германии. Два случая — местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.
Из десятерых киевлян, инфицированных коронавирусом, 5 человек проходят лечение в Александровской клинической больнице Киева, еще 5 находятся в режиме самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.
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