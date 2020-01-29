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Украинцы будут платить в январе за кубометр газа 6-7 гривен

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Украинцы будут платить в январе за кубометр газа 6-7 гривен

Конечная цена природного газа для населения и тепловиков в январе 2020 года составит около 6-7 грн/тыс. куб. м, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Конечная цена для потребителя, если мы добавляем транспортировку, распределение и все остальные наценки и надбавки в зависимости от облгазов (региона транспортировки — Ред.), будет составлять от 6 до 7 тыс. грн (за 1 тыс. куб. м — Ред.)», — сказал он пресс-конференции в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.

Министр также не исключил, что тенденция снижения цены газа на европейском рынке сохранится, и за потребленный в феврале объем украинские потребители заплатят еще меньше.

Как сообщалось, цена поставки НАК «Нафтогаз Украины» природного газа для нужд населения и производителей тепла в январе 2020 года составит 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года (6,26 грн/куб. м).

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Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 17 от 24 января 2020 года, цена НАК по спецобязательствам на январь-апрель 2020 года будет формироваться исходя из котировок на TTF плюс разница (спрэд) в уровне цен между TTF и границей Украины, плюс плата за вход в украинскую ГТС, плюс торговая наценка.

цена на газ
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