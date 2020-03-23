В США придумали слово для обозначения паникеров, скупающих продукты

На сайте популярного англоязычного онлайн-словаря Urban Dictionary появилось новое слово для обозначения людей, которые ринулись массово скупать продукты питания в магазинах из-за угрозы распространения коронавируса, — Covidiot.

Оно происходит от названия заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, COVID-19 и слова «идиот». Как указывают создатели неологизма, Covidiot также может относиться к людям, которые не следуют рекомендациям властей относительно вопросов гигиены и личной безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В качестве примера использования нового слова Urban Dictionary приводит два высказывания. Первое — «ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?». И второе — «этот ковидиот обнимает всех, кого встречает».

Urban Dictionary был создан в 1999 году студентом Политихнического университета штата Калифорния Аароном Пекхэмом. В нем собраны преимущественно сленговые выражения, определение которых отсутствует в стандартных словарях.