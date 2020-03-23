Россия исключила жителей ЛДНР из числа иностранцев, которым запрещен въезд в РФ

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном российском портале правовой информации.
Этим документом вносится изменение в распоряжение от 16 марта, согласно которому был ограничен въезд в Россию всех иностранцев, в том числе граждан Беларуси.
«В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения об ограничении въезда в РФ не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины...», — говорится в новом распоряжении.
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